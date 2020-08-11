Український блогер Сергій Іванов висловив побоювання через мітинги в Білорусі

Журналіст вважає, що успіх білоруської революції прискорить вторгнення Росії в країну і можливість створення народних республік. Також він упевнений, що втеча Світлани Тихановської з країни – це боягузтво.

Таку думку він озвучив на сторінці у своєму Телеграм-каналі.

Іванов пише, що після першої смерті і жорсткого силового розгону ситуація в країні зміниться і протести стануть більш масовими. Він запевнив, коли люди на своїх авто починають в'їжджати в натовп ОМОНу, це дуже показово. Чим більше трупів буде на совісті Лукашенка, тим швидше його наздожене доля Чаушеску.



"На превеликий жаль, успіх білоруської революції лише прискорить вторгнення Росії з подальшим нав'язуванням гібридної війни і створенням умовної Вітебської народної республіки або декількох. Все лише починається", - резюмував він.

Також раніше повідомлялося, що Наталія Юсупова розкритикувала українців за висловлювання про Білорусь.

"Розчулюють більшість співгромадян, які кричать про свободу і права в Білорусі, при цьому живуть в країні, де правлять олігархи, немає правосуддя і процвітає корупція. Ви так завзято підтримуєте революцію в сусідній країні, а самі нічого не робите у власній", - зазначила волонтер.

Нагадаємо, десяток харків'ян підтримали білорусів у "вигнанні" Лукашенка, чути гімн України: Відео.

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