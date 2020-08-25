Цьогорічний День незалежності України вперше був російськомовним ы просував "абсолютно московські ідеологічні наративи"
Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
"Вперше на День Незалежності просувалися абсолютно московські ідеологічні наративи, адже вперше на офіційному майданчику використовувалася російська мова. Промосковські "звьозди", які досі активно ротуються в державі-агресорі, російськомовні пісні, ставка на азійський культурний простір. От що було зроблено сьогодні на заходах влади", - написав Смолій.
Він також зазначив, що до подібного формату не прибігав навіть колишній президент-втікач Віктор Янукович.
"Не пригадую, щоб на офіційних заходах таке було навіть за Януковича. Зеленський сьогодні особисто опустив країну нижче, ніж опускав той же Янукович, бо ще ніхто настільки не ганьбив День Незалежності", - заявив Смолій.
На думку експерта, влада планомірно нав‘язує населенню повернення до повноцінного "руського миру" з російською мовою на телебаченні та радіо, з кремлівськими гастролерами, з "миром" від Кравчука та Фокіна, з ліквідацією Закону про мову, саботажем армії та безпеки держави.
"Сьогодні Зеленський довів ці московські наративи до свого апогею, а отже влада планує і далі опускати країну на глибину "руського миру", якщо вже навіть готова перепаскуджувати День Незалежності московським непотребом", - написав він.
Нагадаємо, під вікнами Зеленського бунт, "Азов" прийшов до президента з жорсткою вимогою: "Головна загроза для України…".
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