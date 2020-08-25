Цьогорічний День незалежності України вперше був російськомовним ы просував "абсолютно московські ідеологічні наративи"

Як передає Politeka , таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

"Вперше на День Незалежності просувалися абсолютно московські ідеологічні наративи, адже вперше на офіційному майданчику використовувалася російська мова. Промосковські "звьозди", які досі активно ротуються в державі-агресорі, російськомовні пісні, ставка на азійський культурний простір. От що було зроблено сьогодні на заходах влади", - написав Смолій.

Він також зазначив, що до подібного формату не прибігав навіть колишній президент-втікач Віктор Янукович.

"Не пригадую, щоб на офіційних заходах таке було навіть за Януковича. Зеленський сьогодні особисто опустив країну нижче, ніж опускав той же Янукович, бо ще ніхто настільки не ганьбив День Незалежності", - заявив Смолій.