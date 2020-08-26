Президент України Володимир Зеленський нагадав про важливість дотримання протиепідемічних обмежень
Про це зайшла мова на зустрічі голови держави з представниками іудейських релігійних організацій України. Мова про традиційне святкування Рош га-Шана в Умані, на яке щорічно збираються десятки тисяч людей з усієї планети (тільки з Ізраїлю приїжджих близько восьми тисяч). Цього року від масштабного святкування доведеться відмовитися, йдеться в повідомленні офісу президента, передає Politeka.net.
"Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази... Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах", - підкреслив Зеленський, додавши що обговорив ситуацію з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
"Тому вони звернулися до нас, щоб ми закрили Умань. Це свято дуже важливе. Упевнений, що щороку ми будемо тільки посилювати наші відносини... Але у нас складна ситуація", - пояснив президент.
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Голова держави попросив представників іудейських релігійних організацій звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.
Раніше ми повідомляли, очільник Кабміну Денис Шмигаль під час селекторної наради із Зеленським 25 серпня заявив про намір уряду продовжити карантин до 1 листопада. Останнім часом в Україні щодня фіксується більше тисячі нових випадків зараження китайським вірусом, що викликає стурбованість у керівництва країни. Наприклад, станом на ранок 26 серпня - таких 1670 випадків.
Президент погодився зі Шмигалем, уточнивши, що карантин повинен залишатися адаптивним (тобто не таким жорстким). Зокрема, багато в чому через малий і середній бізнес, якому потрібно зуміти підлаштуватися під нові правила.
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