Роман Безсмертний заявив про просування інтересів РФ через вибори на Донбасі
За його словами, заяви керівництва України про можливість проведення виборів на Донбасі в жовтні поточного року фактично є просуванням інтересів РФ.
Таку думку представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 і 2019 роках висловив в інтерв'ю для видання Обозреватель.
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"Я розцінюю згоду українського політичного керівництва, яке кілька місяців тому почало говорити про те, що в жовтні повинні відбутися вибори на Донбасі, як просто просування інтересів ворога, просування інтересів Росії", – підкреслив він.
Безсмертний пояснив, що вибори на окупованих територіях Сходу країни неможливо провести раніше, ніж через 1,5-2 роки. Головна причина-необхідності відновлення реєстру виборців.
"Я зараз відкидаю всі інші важливі речі. Відновлення реєстру-це 1,5-2 роки. Інший варіант - це кримінальна відповідальність всіх, хто причетний до цього процесу, хто дає згоду", – сказав він.
Він також нагадав, що навіть у Мінських домовленостях, які він вважає такими, що не мають юридичної сили, йдеться, що всі кроки повинні підкорятися закону.
"Для того, щоб це зробити, треба поламати українську Конституцію і все виборче законодавство", – резюмував він.
Нагадавши, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.
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