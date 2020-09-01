Дипломат Роман Безсмертний пояснив, навіщо Володимиру Путіну перемир'я на Донбасі



На думку Безсмертного, перемир'я на Донбасі потрібно Путіну, щоб змістити акценти з ОРДЛО на Білорусь - а обстріли на Донбасі тим часом, триватимуть.

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в 2015-2016 і 2019 роках зробив таку заяву для журналістів видання Обозреватель.

Крім того, він пояснив, що обстріли на лінії зіткнення не припиняються, а інформаційна увага повністю переведена на Білорусь, тому ніхто не говорить про це. Усі розмови та сюжети про протести в Білорусі.

"Це війна іншим способом. Це затишшя потрібно було тільки для того, щоб переорієнтуватися на ситуацію в Білорусі. Більше того - у день святкування Дня Незалежності було оголошено, що не стріляють. Це неправда. Перемир'я на Донбасі давно закінчилось", - підкреслив він.

За словами Безсмертного, повідомлення про відсутність бойових дій на Донбасі не відповідають дійсності.

Незважаючи на припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп і снайперів, окупаційні війська продовжують застосовувати проти ЗСУ гранатомети, стрілецьку зброю, безпілотні літальні апарати для закидання вибухівки.

Нагадаємо, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.

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