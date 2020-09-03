Партія "Опозиційна платформа - За життя" продовжить відстоювати у Верховній Раді можливість проведення виборів до Луганської та Донецької обласних рад

Про це розповів журналістам голова політради партії "Опозиційна платформа – за життя", народний депутат Віктор Медведчук.

"Починаючи з 15 липня 2020 року, коли приймалася Постанова Верховної Ради Про оголошення проведення виборів, де є пункти 3 і 4: пункт 3 – це не обрання Луганської та Донецької обласних рад, пункт 4 – умови, за яких вибори на неконтрольованих територіях можуть відбутися. Причому, ці умови прямо і категорично суперечать Мінським угодам, що викликало відповідну реакцію і в Москві, і Донецьку, і Луганську під час переговорів ТКГ", – підкреслив політик.

На його думку, незважаючи на те, що на сьогоднішній день Луганськ і Донецьк є непідконтрольними Києву, вибори на Донбасі повинні відбутися, так як більша частина Луганської та Донецької областей є територіями контрольованими.

"Не можна забирати право у громадян України, які проживають на цій території, обирати обласні ради. Обрання Луганської обласної ради і Донецької обласної ради говорить про те, що українська влада вірить в те, що люди і території з неконтрольованих ділянок повернуться в країну", – озвучив позицію партії Віктор Медведчук.

На думку політика, відмова від проведення виборів до органів місцевого самоврядування на рівні областей наочно демонструє, що влада не вірить у можливість мирного врегулювання на Донбасі і у неї немає на це політичної волі.

"Більше того, ЦВК, продовжуючи трагічну і послідовну позицію ВРУ, пішла ще далі. Вона скасувала вибори у 18 ОТГ, позбавивши конституційного права обирати і бути обраними 500 тисяч громадян України на контрольованій території. Більш того, на цих територіях люди могли скористатися своїм конституційним правом на голосування в 2015 році під час місцевих виборів, в 2019 році під час президентської кампанії, коли за Президента Володимира Зеленського проголосувало 88% громадян", – роз'яснив Медведчук.

Політик також назвав причини, через які влада скасувала вибори на Донбасі.

"На підставі політичної волі, виявленої Зеленським і його оточенням, вони не хочуть цих виборів, вони не хочуть, щоб ці люди брали участь у виборах, тому що вони знають, як там проголосують. Люди будуть голосувати так, як сьогодні заслуговує на це влада, і владу це лякає", – додав Віктор Медведчук.

Сьогодні йдеться про те, що 39-й день в зоні протистояння на Донбасі немає жертв, і це, на думку нардепа, дійсно величезне досягнення для України.

"Виникає питання: коли стріляли в 2015-му, коли були бойові втрати в 2019 році – там вибори проводити можна було? А сьогодні - не можна, і це обурює. Політичною вмотивованістю подібного рішення позбавили конституційного права обирати і бути обраним 500 тисяч осіб", – висловив своє обурення політик.

Медведчук також розкрив, які заходи вживає ОПЗЖ у зв'язку з даними рішеннями Верховної Ради і ЦВК.

"Ми про це ставили питання вчора на комітеті, коли розглядали проект нашої постанови. І ми домоглися того, що ця постанова була направлена в Комітет з державного будівництва для того, щоб вони винесли в зал питання про скасування рішення ЦВК і скасування пункту 3 Постанови Ради, згідно з яким не проводяться вибори в Донецький і Луганський обласні ради. Ми вимагаємо проведення виборів, ми вимагаємо повернути конституційне право нашим громадянам брати участь у виборах місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях", – підсумував Віктор Медведчук.