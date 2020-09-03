Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» продолжит отстаивать в Верховной Раде возможность проведения выборов в Луганский и Донецкий областные советы

Об этом рассказал журналистам председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Начиная с 15 июля 2020 года, когда принималось постановление Верховной Рады об объявлении проведения выборов, где есть пункты 3 и 4: пункт 3 – это не избрание Луганского и Донецкого областных советов, пункт 4 – условия, при которых выборы на неконтролируемых территориях могут произойти. Причем, эти условия прямо и категорически противоречат Минским соглашениям, что вызвало соответствующую реакцию и в Москве, и Донецке, и Луганске во время переговоров ТКГ», – подчеркнул политик.

По его мнению, несмотря на то, что на сегодняшний день Луганск и Донецк являются неподконтрольными Киеву, выборы на Донбассе должны состояться, так как большая часть Луганской и Донецкой областей являются территориями контролируемыми.

«Нельзя забирать право у граждан Украины, проживающих на этой территории, избирать областные советы. Избирание Луганского областного совета и Донецкого областного совета говорит о том, что украинская власть верит в то, что люди и территории с неконтролируемых участков вернутся в страну», – озвучил позицию партии Виктор Медведчук.

По мнению политика, отказ от проведения выборов в органы местного самоуправления на уровне областей наглядно демонстрирует, что власть не верит в возможность мирного урегулирования на Донбассе и у нее нет на это политической воли.

«Более того, ЦИК, продолжая трагическую и последовательную позицию ВРУ, пошла еще дальше. Она отменила выборы в 18 ОТГ, лишив конституционного права избирать и быть избранными 500 тысяч граждан Украины на контролируемой территории. Более того, на этих территориях люди могли воспользоваться своим конституционным правом на голосование в 2015 году во время местных выборов, в 2019 году во время президентской кампании, когда за Президента Владимира Зеленского проголосовало 88% граждан», – разъяснил Медведчук.

Политик также назвал причины, по которым власть отменила выборы на Донбассе.

«На основании политической воли, проявленной Зеленским и его окружением, они не хотят этих выборов, они не хотят, чтобы эти люди участвовали в выборах, потому что они знают, как там проголосуют. Люди будут голосовать так, как сегодня заслуживает этого власть, и власть это пугает», – добавил Виктор Медведчук.

Сегодня идет речь о том, что 39-й день в зоне противостояния на Донбассе нет жертв, и это, по мнению нардепа, действительно огромное достижение для Украины.

«Возникает вопрос: когда стреляли в 2015-м, когда были боевые потери в 2019 году – там выборы проводить можно было? А сегодня – нельзя, и это возмущает. Политической мотивированностью подобного решения лишили конституционного права избирать и быть избранным 500 тысяч человек», – выразил свое возмущение политик.

Медведчук также раскрыл, какие меры принимает ОПЗЖ в связи с данными решениями Верховной Рады и ЦИК.

«Мы об этом ставили вопрос вчера на комитете, когда рассматривали проект нашего постановления. И мы добились того, что это постановление было направлено в Комитет по государственному строительству для того, чтобы они вынесли в зал вопрос об отмене решения ЦИК и отмене пункта 3 постановления Рады, согласно которому не проводятся выборы в Донецкий и Луганский областные советы. Мы требуем проведения выборов, мы требуем вернуть конституционное право нашим гражданам участвовать в выборах местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях», – подытожил Виктор Медведчук.