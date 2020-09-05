Президент України Володимир Зеленський проведе нову зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, але лише після зустрічі їхніх радників і Міністрів

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає "Радіо Свобода».

«Є домовленість, що відразу після радників зустрінуться міністри. І вже відповідно до результатів зустрічі радників, Міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів», - зазначив він.

Також дипломат уточнив, що напередодні переговорів президентів в ТКГ були досягнуті дуже «серйозні результати».

"Наприклад, ТКГ нарешті погодили план з розмінування. Є дуже серйозні проблеми, пов'язані з ультиматумом російської сторони щодо постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Тобто ситуація як завжди 50 на 50. Є таке "м'ясо", яке можна покласти в основу дипломатичної" страви» для лідерів, але є і серйозні поки що перешкоди для її проведення", - підкреслив він.

До цього ми наводили слова Романа Безсмертного про те, що може змусити Путіна закінчити війну на Донбасі.

За його словами, аргументами, які можуть вплинути на позицію президента Росії Володимира Путіна щодо України, можуть бути армія, дипломатичний корпус, фінансова система, Банківська система, міжнародні організації. Тільки ці способи можуть змусити Путіна залишити Україну в спокої.

Нагадавши, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.

Як писала Politeka, Росія відправила на Донбас десятки машин з таємним вантажем.

Також Politeka повідомляла, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри.