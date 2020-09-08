Лідер політсили "Перемога Пальчевського" в інтерв'ю сайту «Обозреватель» звинуватив українських політиків у розтрачуванні промислового потенціалу нашої країни

"Флагманські українські підприємства майже повністю зруйнувала слабка влада. На Турбоатомі раніше працювало 48 тисяч осіб, а зараз 3000. Йдемо далі: "Південмаш" було 55 тисяч – залишилося 5,5. На Арсеналі в штаті тільки 1908 осіб, а було 20 тисяч. Відчуваєте різницю? А потім вони нам розповідають про аграрну наддержаву. Ці політики не планують залишатися в Україні, а тому їх мета не створювати і розвивати, а себе забезпечити. Віллу купити у Франції, яхту і так далі"

Крім того, Пальчевський розповів про ініціативи своєї команди, спрямовані на економічний розвиток України.

"Прямо зараз з експертами ми готуємо проект успішної України. Це фундаментальні зміни в економіці, засновані на прикладі таких країн, як Китай, США. Ми знайшли, як завдяки одному простому кроку збільшувати бюджет на 15 млрд щорічно. Також плануємо стимулювати розвиток дрібного сімейного підприємництва. Для цього пропонуємо ввести "нульову групу" підприємців - для сімейного бізнесу з оборотом до 2 млн.грн на рік. У нас велика кількість здібних і розумних людей, але вони потребують правильних умов. Для їх створення ми і йдемо у владу", - сказав він.

Раніше економіст з команди Пальчевського розповів, як знизити процентну ставку по іпотеці до 2-3%.