"Слуги народу" зробили все можливе, щоб "злити" вибори мера Києва

Як повідомляє Politeka.net, про це в новому випуску програми "Недобрий вечір" розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він нагадав про те, що минулого року партія Віталія Кличка «Удар» взагалі не пішла на вибори через свій мізерний рейтинг, проте зараз політична сила вже знаходиться в трійці лідерів по Києву, а сам діючий мер також помітно відірвався від своїх найближчих конкурентів.

"Сталося це з ряду причин, але головна – «слуги» зрадили своїх виборців. Ось дивіться. При Зеленському вже другий Генеральний прокурор. Але які кримінальні справи ви знаєте проти Кличка і його команди? Хіба не за Кличка місто потонуло в схематозі? Хіба не за Кличка в місті треш і пекло з незаконними будівництвами?", - поцікавився Лесєв.

Ведучий нагадав, що Кличко став першим мером в історії столиці, при якому не було побудовано жодної нової станції метро. І це при бюджеті в 58 мільярдів гривень, зазначає Лесєв.

Він також звернув увагу на те, що в останні три місяці напередодні виборів Київ почали активно ремонтувати, просуваючи це як перетворення міста.

"А ви задумайтеся краще про інше. Це скільки ж у нас тирили бабла, якщо за три місяці можна влаштувати будівництво по всьому місту?..За Кличка 6 років не було нічого - ні рівних доріг, ні навіть пофарбованих лавочок. Київ перетворювався на смітник. І раптом починається великий ремонт столиці", - обурився Лесєв.

Він упевнений, що на такому тлі слабка передвиборча кампанія кандидатки від «Слуги народу» Ірини Верещук виглядає як «договорняк» між командою Зеленського і Кличка.

"Нова влада зі старими обличчями", - резюмував Лесєв.

Нагадаємо, сплив ганебний прорахунок у передвиборчому креативі Верещук.

Як повідомляла Politeka, Кличко засвітив "копійчану" зарплату за серпень: "перед виборами ближче до народу".

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