Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко "підколола" свою колегу зі "Слуги народу" Ірину Верещук за використання парасольки у передвиборчому агітаційному ролику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео телеканалу "1+1".
Так, в ефірі програми "Право на владу" кандидатка в мери Києва Ірина Верещук і нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко влаштували словесну перепалку.
Зокрема, Геращенко наголосила на необхідності відповідного досвіду, щоб стати мером столиці. У відповідь на це Верещук запитала, який був досвід у Віталія Кличка, якого підтримувала партія Порошенка, коли той йшов на вибори.
"Дякую за запитання, дійсно, у нього був досвід - він не літав на парасольках. У нього був прекрасний досвід роботи в міській раді, він був спочатку депутатом, він був лідером великої партії "Удар" і великої парламентської фракції в ОДА", - нагадала Геращенко.
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У відповідь на це Верещук натякнула, що такий досвід Кличку не допоміг та порадила Геращенко "дивитись на себе в дзеркало", перш ніж дорікати іншим, кого вони пітримують на виборах.
"А кияни, я вам як киянка хочу порадити, вони люблять чемних жінок. Не хаміть, будь ласка, в студії", - сказала Геращенко.
Коли Ірину Верещук запросили до центрального мікрофона, нардепка від "Європейської солідарності" пожартувала: "Без парасольки сьогодні?".
"Це дотепно, ви вважаєте?", - запитала Верещук.
Геращенко відповіла ствердно, зазначивши, що це ж її ролик.
Нагадаємо, Верещук зливає Кличко вибори під прикриттям дурної зовнішньої реклами, - блогер.
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