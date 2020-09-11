Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко "підколола" свою колегу зі "Слуги народу" Ірину Верещук за використання парасольки у передвиборчому агітаційному ролику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео телеканалу "1+1".

Так, в ефірі програми "Право на владу" кандидатка в мери Києва Ірина Верещук і нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко влаштували словесну перепалку.

Зокрема, Геращенко наголосила на необхідності відповідного досвіду, щоб стати мером столиці. У відповідь на це Верещук запитала, який був досвід у Віталія Кличка, якого підтримувала партія Порошенка, коли той йшов на вибори.

"Дякую за запитання, дійсно, у нього був досвід - він не літав на парасольках. У нього був прекрасний досвід роботи в міській раді, він був спочатку депутатом, він був лідером великої партії "Удар" і великої парламентської фракції в ОДА", - нагадала Геращенко.

У відповідь на це Верещук натякнула, що такий досвід Кличку не допоміг та порадила Геращенко "дивитись на себе в дзеркало", перш ніж дорікати іншим, кого вони пітримують на виборах.

"А кияни, я вам як киянка хочу порадити, вони люблять чемних жінок. Не хаміть, будь ласка, в студії", - сказала Геращенко.

Коли Ірину Верещук запросили до центрального мікрофона, нардепка від "Європейської солідарності" пожартувала: "Без парасольки сьогодні?".

"Це дотепно, ви вважаєте?", - запитала Верещук.

Геращенко відповіла ствердно, зазначивши, що це ж її ролик.

"Без парасольки сьогодні?": Геращенко посперечалась з Верещук через її "політ" над Києвом "Без парасольки сьогодні?": Геращенко посперечалась з Верещук через її "політ" над Києвом. В ефірі ток-шоу «Право на владу» співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко покепкувала над «слугою народу» Іриною Верещук через відео, в якому претендентка на пост мера Києва ніби «літає» із зеленою парасолькою. Верещук відповіла, що парасолька допомогла їй побачити "Ленінську кузню" і магазини "Рошен". Gepostet von ПРАВО НА ВЛАДУ am Donnerstag, 10. September 2020

Нагадаємо, Верещук зливає Кличко вибори під прикриттям дурної зовнішньої реклами, - блогер.

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