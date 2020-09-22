На непідконтрольній території Донбасу можна сформувати тимчасовий уряд для проведення там місцевих виборів

Таку думку озвучив заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін.

За його словами, такий варіант можна реалізувати під егідою ООН.

"Я повністю згоден з тим, що перш ніж проводити вибори, треба забезпечити безпеку. Але як забезпечити безпеку? Це повинні керівники країни думати. Як один із засобів я запропонував використовувати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий уряд на цих територіях, які зараз не підконтрольні Україні", - передає "УП"слова Фокіна.

Політик зазначив, що в разі успішної реалізації даного плану вибори на Донбасі будуть визнаними.

"Як правило, такі вибори однієї зі сторін визнаються сфальсифікованими, нелегітимними тощо. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рот не відкриє. Вибори будуть визнані такими, що відбулися", - зазначив він.

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що постанова Верховної Ради, в якій йдеться про скасування місцевих виборів в ОРДЛО, суперечить Мінським домовленостям.

Крім того, Кравчук розповів на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, що проходило 18-19 серпня, Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою України постанови про місцеві вибори 2020 року.

Росіяни вимагають, щоб вибори проводилися також на території окупованих частин Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні 25 жовтня 2020 року відбудуться за новим виборчим законодавством. У містах з населенням понад 10 тисяч можна буде проголосувати не тільки за партію, а й за окремого її кандидата.

Нагадавши, Кравчук "заспівав" хвалебну оду Скабєєвої.

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