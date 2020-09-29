Українська політична діячка Тетяна Чорновол розповіла, як побила Віталія Шабуніна за те, що він заважав їй "ламати схеми Антона Яценка"

Як передає Politeka, про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.

Вона повідомила, що суд змінив їй запобіжний захід у справі про Майдан на особисті зобов'язання. Одне з них - заборона на спілкування з Антоном Яценком, який виступає свідком по епізоду про смерть співробітника офісу Партії регіонів. Чорновол, у свою чергу, вважає це помстою за звинувачення Яценка в корупції.

У своїй публікації Чорновол розповіла, як побила Віталія Шабуніна. При цьому сам Шабунін ніде не згадував про той факт, що йому дала по обличчю жінка, ще й звинувачуючи його у сприянні корупції.

"Він як раз із задоволеною либою прямував з кабінету Семерака", - розповіла політик.

В цьому дописі Чорновол говорить про себе від третьої особи.

"Шабунін їй (тетяні Чорновол, - ред.) не допомагав зруйнувати схему Яценка, він навпаки топив всі її ініціативи, хоча на її тодішнє наївне переконання, якщо назвався антикорупціонер, то мусиш допомагати в боротьбі зі корупційними схемами. А як ні, то це – зрада. Тому те, що вона готувала для Семерака, випадково дісталося Шабуніну. Вона ударила. Шабунін відлетів до стіни, тоненька цівка крові побігла у нього з носа. Що з ним було далі? Вона не знала, бо вже ввірвалася в кабінет Семерака", - написала вона.

Також в цій публікації Чорновол пояснила, чому їй так важливо було з'ясувати всі "схемами Яценко". За словами політика, саме про це вона думала в ніч, коли різко прокинулася з незрозумілої причини, а на ранок дізналася, що в боях під Іловайськом загинув її чоловік.

"Бій, присвячений Миколі", - резюмувала вона.

Вона розповіла, що вранці прочитала від чоловіка повідомлення про штурм Іловайська. У цьому ж смс він зізнався їй у коханні, на що вона відповіла взаємним "Я тебе люблю", а через кілька хвилин вже прочитала новину про загибель чоловіка на Донбасі.

Нагадаємо, Чорновол розкритикувала Тихановську і нагадала про Майдан: "Подякуйте Яценюку за кулю в лоба".

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