Радник президента України Володимира Зеленського і народний депутат Микита Потураєв запропонував перейменувати Росію в Московію

Як передає Politeka.net, такими думками він поділився в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі Ukrlife.TV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



"Можемо взагалі на своїх картах почати називати їх Московія. Що нам заважає? Це символічні дії, які змінюють дискурс. Ми можемо вічно жити в чужих дискурсах. А повинні створювати свої. Ця країна довгий час називалася по-іншому: Московія, Татарія. Вони хочуть повернутися до витоків – давайте ми їм допоможемо... Давайте повернемо росіянам різноманітність історичне", - зазначив Потураєв.

Також ми повідомляли, що в одному з останніх інтерв'ю Потураєв заявив, що в Україні необхідно окремо визнати "українську російську мову".

Політик зазначив, що в нашій країні ця мова відрізняється від тієї, якою говорять в Росії.

Нагадаємо, посол України в Чехії Євген Перебийніс запропонував перейменувати в Московію Україну, а не Росію.

"Було б справедливо і логічно свого часу повернутися до історичної для України назви цієї країни (Росії, – Ред.) – Московія. Нічого образливого насправді в цьому немає. Деякі країни використовують Історичні для себе назви Росії і вона на них зовсім не ображається. Скажімо, латиші використовують Krievija, фіни Venäjä, а естонці Venemaa. Звикли б і до Московії", - висловив свою точку зору Перебийніс.

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