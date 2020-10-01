Советник президента Украины Владимира Зеленского и народный депутат Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию

Как передает Politeka.net, такими мыслями он поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале Ukrlife.TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам – давайте мы им поможем... Давайте вернем россиянам разнообразие историческое", – отметил Потураев.

Также мы сообщали, что в одном из последних интервью Потураев заявил, что в Украине необходимо отдельно признать "украинский русский язык".

Политик отметил, что в нашей стране этот язык отличается от того, на котором говорят в России.

Напомним, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис предложил переименовать в Московию Украину, а не Россию.

"Было бы справедливо и логично в свое время вернуться к исторической для Украины названия этой страны (России, – Ред.) – Московия. Ничего оскорбительного на самом деле в этом нет. Некоторые страны используют исторические для себя названия России и она на них совсем не обижается. Скажем, латыши используют Krievija, финны Venäjä, а эстонцы Venemaa. Привыкли бы и к Московии", – высказал свою точку зрения Перебийнис.

Скандальный актер Пашинин жестко высказался об украинском гражданстве: "Стало попахивать сектой".

Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка: "Бездельники".

"Идет яростное сопротивление": Ницой раскрыла, почему Украина еще не оторвалась от "русского мира".