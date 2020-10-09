Великобританія готова постачати Україні летальну зброю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на The Guardian.

Так, глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що Великобританія готова надати Україні великий контракт на поставку смертоносних озброєнь - летального зброї і позику в розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів на будівництво бойових кораблів.

Єрмак також попередив, що придушення заворушень після виборів в сусідній Білорусії є прямою загрозою Україні, і тому Україна хотіла б отримати гарантії від Європейського союзу і Великобританії щодо сприяння безпеці на території держави.

Також в Україні планується стоврити "центр ЄС або НАТО з боротьби з російською дезінформацією і контрпропагандою".

Коментуючи події в Білорусі, Єрмак заявив, що при найгіршому сценарії Україна зіткнеться з дуже прямою загрозою незалежності і територіальної цілісності.

"Ми стоїмо на передньому краю. І повинні вживати особливих заходів протидії таким загрозам без будь-яких дипломатичних тонкощів", - сказав він.

Раніше також повідомлялось, що Україна і Великобританія планують разом створити ракетний катер та відроджувати військово-морські сили ЗСУ.

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