Великобритания готова поставлять Украине летальное оружие

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на The Guardian.

Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Великобритания готова предоставить Украине крупный контракт на поставку смертоносных вооружений летального оружия и заем в размере 1 млрд фунтов стерлингов на строительство боевых кораблей.

Ермак также предупредил, что подавление беспорядков после выборов в соседней Белоруссии является прямой угрозой Украине, и поэтому Украина хотела бы получить гарантии от Европейского союза и Великобритании по содействию безопасности на территории государства.

Также в Украине планируется создать "центр ЕС или НАТО по борьбе с российской дезинформацией и контрпропагандой".

Комментируя события в Беларуси, Ермак заявил, что при худшем сценарии Украина столкнется с очень прямой угрозой независимости и территориальной целостности.

"Мы стоим на переднем краю. И должны принимать особые меры противодействия таким угрозам без каких-либо дипломатических тонкостей", - сказал он.

Ранее также сообщалось, что Украина и Великобритания планируют вместе создать ракетный катер и возрождать военно-морские силы ВСУ.

Напомним, Россия приготовилась к "защите" Крыма от войск НАТО: "Дальнобойная артиллерия и...".

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