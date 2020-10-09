Україна і Великобританія можуть разом створити ракетний катер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Так, глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що в у Лондоні обговили питання співробітництва Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в розвитку та підвищенні спроможностей військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, йшлося про те, щоб сучасні, сумісні зі стандартами НАТО, ракетні катери створювались в Україні на потужностях вітчизняних підприємств.

Також було висловлено пропозицію започаткувати спільний українсько-британський проєкт зі створення ракетного катера, у якому було б враховано побажання військових Збройних сил України.

З цією метою вже найближчим часом очікується візит в Україну британських фахівців для проведення консультацій з експертами.

Таран наголосив, що йдеться не лише про кораблі, але й про інфраструктуру, адаптовану для взаємодії з військово-морською потугою НАТО. За словами міністра оборони, це дозволить наростити бойовий потенціал України у Чорному та Азовському морях.

"У наші дні велика морська держава — Велика Британія - посприяє відродженню українських військово-морських сил. Наміри формалізовано — час починати реалізацію домовленостей", - наголосив Таран.

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