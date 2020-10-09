Україна і Великобританія можуть разом створити ракетний катер
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Так, глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що в у Лондоні обговили питання співробітництва Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в розвитку та підвищенні спроможностей військово-морських сил ЗСУ.
Зокрема, йшлося про те, щоб сучасні, сумісні зі стандартами НАТО, ракетні катери створювались в Україні на потужностях вітчизняних підприємств.
Також було висловлено пропозицію започаткувати спільний українсько-британський проєкт зі створення ракетного катера, у якому було б враховано побажання військових Збройних сил України.
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З цією метою вже найближчим часом очікується візит в Україну британських фахівців для проведення консультацій з експертами.
Таран наголосив, що йдеться не лише про кораблі, але й про інфраструктуру, адаптовану для взаємодії з військово-морською потугою НАТО. За словами міністра оборони, це дозволить наростити бойовий потенціал України у Чорному та Азовському морях.
"У наші дні велика морська держава — Велика Британія - посприяє відродженню українських військово-морських сил. Наміри формалізовано — час починати реалізацію домовленостей", - наголосив Таран.
Нагадаємо, Росія приготувалася до "захисту" Криму від військ НАТО: "Далекобійна артилерія і...".
Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Україні.
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