Діти президента Володимира Зеленського відчувають сильний тиск у навчальному закладі

Про це в ефірі програми Світське життя зізналася директор Новопечерської школи Зоя Литвин.

За її словами, діти відчувають сильний тиск через те, що їх батько Володимир Зеленський - президент України.

Литвин також зізналася Каті Осадчій, що діти Володимира Зеленського не можуть собі дозволити "повноцінно бути дітьми", оскільки навіть запізнитися до навчального закладу або забути надіти краватку – неприпустимо для них.

Директор школи також додала, що в колективі немає відчуття, що в навчальному закладі навчаються діти з публічних і відомих сімей.

Варто відзначити, що 7-річний Кирило Зеленський пішов у перший клас минулого року, а Олександрі вже 12 років.

Варто відзначити, що Володимир і Олена Зеленські не надто любить афішувати особисте життя, та й фото дітей потрапляють в мережу вкрай рідко. Це в основному старі фото, які зроблені кілька років тому.

В інтерв'ю Володимир Зеленський весь час дуже тепло відгукується про своїх дітей і щиро ними захоплюється.

За словами самого актора, його дочка Саша любить займатися музикою. Він говорив дочці, що без базового навчання навряд чи можна чогось досягти, але вона своїм талантом доводила йому зворотне.

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