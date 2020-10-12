Президент України Володимир Зеленський розповів про перспективи мирної угоди з Володимиром Путіним

Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави дав у інтерв'ю ВВС HARDtalk, (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами українського президента, таке рішення допоможе повернути окуповані території.

"Я вірю в це. В іншому випадку я б не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру", - відповів Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Politico Europe озвучив думку, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде розмовляти з владою країни-агресора - тобто з Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що президент України вже неодноразово піддавався критиці через бажання вести переговори з Путіним і "дивитися в очі"-мовляв, говорити з терористами не можна, і це ні до чого не призведе.

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