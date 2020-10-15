У Верховній Раді збільшилася кількість людей, які захворіли "китайським" вірусом
Нові цифри озвучив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає "ТСН".
За словами спікера, загальна кількість хворих наблизилася до позначки в 100 осіб.
"Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це по апарату. За народними депутатами останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього подолали або хворіють і майже кожен день у нас - нові хворі", - зазначив Разумков.
Раніше ми повідомляли, що 29 вересня позитивний тест одержавши екс-предидент Петро Порошенко. Спочатку п'ятий президент України лікувався вдома, 3 жовтня його дружина Марина повідомила, що політика госпіталізували з двосторонньою пневмонією.
Як виглядають Пугачова, Волочкова, Івлєєва та інші зірки "під мухою": топ захмелілих фото красунь
Різке зниження тарифів, українцям повідомили про комунальну "аномалію": "З 1 листопада..."
"Як у Жанни Фріске і Заворотнюк": відомий співак-красень розсекретив свій діагноз, відлік пішов на місяці
Заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова: "Ну-ка не плакати!"
12 жовтня його виписали з лікарні, а на наступний день він отримав негативний результат тесту на "китайський" вірус.
Нагадаємо у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "попередня ціна...".
Як повідомляла Politeka, карантин закручує гайки: вчитися у ВНЗ доведеться дистанційно.
Також Politeka писала, що лікар попередив українців про небезпеку вірусу для організму:"викликає хвороби на 10 років раніше".