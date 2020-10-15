У Верховній Раді збільшилася кількість людей, які захворіли "китайським" вірусом

Нові цифри озвучив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає "ТСН".

За словами спікера, загальна кількість хворих наблизилася до позначки в 100 осіб.



"Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це по апарату. За народними депутатами останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього подолали або хворіють і майже кожен день у нас - нові хворі", - зазначив Разумков.



Раніше ми повідомляли, що 29 вересня позитивний тест одержавши екс-предидент Петро Порошенко. Спочатку п'ятий президент України лікувався вдома, 3 жовтня його дружина Марина повідомила, що політика госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

12 жовтня його виписали з лікарні, а на наступний день він отримав негативний результат тесту на "китайський" вірус.

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