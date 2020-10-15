В Верховной Раде увеличилось количество людей, заболевших "китайским" вирусом
Новые цифры озвучил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает "ТСН".
По словам спикера, общее количество заболевших приблизилось к отметке в 100 человек.
"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют и почти каждый день у нас — дополнительные больные", - отметил Разумков.
Ранее мы сообщали, что 29 сентября положительный тест получил экс-предидент Петр Порошенко. Сначала пятый президент Украины лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двухсторонней пневмонией.
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12 октября его выписали с больницы, а на следующий день он получил отрицательный результат теста на "китайский" вирус.
Напомним, в МОЗ раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "предварительная цена...".
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Также Politeka писала, что врач предупредил украинцев об опасности вируса для организма: вызывает болезни на 10 лет раньше".