В Верховной Раде увеличилось количество людей, заболевших "китайским" вирусом

Новые цифры озвучил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает "ТСН".

По словам спикера, общее количество заболевших приблизилось к отметке в 100 человек.



"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют и почти каждый день у нас — дополнительные больные", - отметил Разумков.



Ранее мы сообщали, что 29 сентября положительный тест получил экс-предидент Петр Порошенко. Сначала пятый президент Украины лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

12 октября его выписали с больницы, а на следующий день он получил отрицательный результат теста на "китайский" вирус.

Напомним, в МОЗ раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "предварительная цена...".

Как сообщала Politeka, карантин закручивает гайки: учиться в вузах придется дистанционно.

Также Politeka писала, что врач предупредил украинцев об опасности вируса для организма: вызывает болезни на 10 лет раньше".