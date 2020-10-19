Посольство США після консультацій з українським урядом зробило заяву, яка розізлила Росію

Після переговорів у посольстві американці з'ясували, що Україна не збирається купувати російську вакцину від китайського вірусу, дія якої викликає суперечки в медичному співтоваристві.

Отримавши позицію з боку української влади, посольство США зробило заяву, яка викликала у росіян обурення, передає Діалог.

Велика частина російських ЗМІ і журналістів заявили, що Україна нібито стала повною колонією Сполучених Штатів. Відомий російський пропагандист Олександр Коц заявив, що "в українців немає своєї думки".



"Ось це круто звичайно. Особливо в поєднанні з хештегом про партнерство. Посольство США в Києві заявило, що Україна не купуватиме російську вакцину від Ковіда. У самої України як колонії США і українців своєї власної думки з цього приводу бути не може", - заявив він.

Також раніше повідомлялося, що Росія запустила в соцмережах кампанію з дезінформації проти вакцини від китайського вірусу.

Зокрема, Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca активно розробляють вакцину від вірусу, але російські ЗМІ і боти роблять все для того, щоб дискредитувати розробку. Найбільш поширеним фейком є твердження, що один укол перетворить людей на мавп.

Дійшло до того, що фейки почали показувати на центральних каналах Росії, щоб налякати більшу кількість людей.

Нагадаємо, ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

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