Росіяни обурились заявою президента Туреччини Реджепа Ердогана про те, що Москва окупувала територію Криму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, жителі Росії вимагають від Кремля реакції на заяву турецького лідера щодо анексії Криму.

В соціальних мережах жителі РФ обурилися заявою президента Туреччини Реджепа Ердогана про те, що влада Туреччини не визнає Крим територією Росії, вважаючи, що Москва окупувала український півострів в 2014 році.

Як відомо, напередодні турецький лідер під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що офіційна Анкара підтримує територіальну цілісність і недоторканність міжнародних кордонів української держави, повноправною частиною якого є в тому числі Крим. Ердоган додав, що Анкара не визнає анексію півострова і разом з Україною буде "підтримувати кримських татар".

Такі слова президента Туреччини обурили росіян, і в коментарях вони почали активно критикувати підтримку України з боку Туреччини, вимагаючи від Москви негайної реакції. Більш того, росіяни незадоволені тим, що Кремль відмовчується і ніяк не реагує на "удари" від Туреччини в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, місцеві жителі тікають з окупованого Криму через масові проблеми.

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