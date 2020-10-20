Президент Владимир Зеленский резко ответил депутатам, которые недовольны идеей народовластия в Украине

Как передает Politeka.net, свою позицию глава государства озвучил выступая с обращением к парламенту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Зеленский напомнил, что одним из пунктов его программы было народовластие, которое должно, по его словам, вернуть народу доверие к власти.

"Это вернет доверие к государству и его институции. Это проблема не только Украины, но и многих других государств. Поэтому разные инструменты народовластия и прямой демократии появляются активнее", - отметил Зеленский.

В зале Верховной Рады кто-то из нардепов начал шуметь, на что отреагировал президент:

"Езжайте в Россию, если вам там нравится".

Напомним, Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о народовластии.

Законопроект является первым из анонсированного ранее командой президента пакета инициатив о народовластии.

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