Скандалом закінчилася зустріч з жителями міста Слов'янська кандидата в мери цього міста Павла Придворова і нардепів Наталії Королевської і Нестора Шуфрича

Як пишуть очевидці в соцмережах, на зустрічі в Слов'янську кандидата в мери, коли жителі задавали свої питання, Шуфрич став грубіянити людям, повідомляє Диалог.UA.

Відео, зняте під час цієї зустрічі, опубліковано у Facebook-групі " Слов'янськ - найкраще місто!" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Зустріч з виборцями, під час якої стався скандал, проходила в мікрорайоні Хімік. Жителі міста дорікали Придворова і нардепів у прагненні постійно відповідати кон'юнктурі. Зокрема, Наталії Королевській пригадали її активну співпрацю з різними партіями.

"Я міг би відповісти на кожну Вашу репліку, але з поваги до людей, які тут зібралися, я не буду навіть на Вас час витрачати. Не несіть ахінею",- заявив нардеп Нестор Шуфрич у відповідь на репліки присутніх жителів Слов'янська.

Городяни намагалися задавати питання Шуфричу і Королевській. Але нардепи, зрозумівши, що події знаходять несприятливий для них оборот, покинули місце проведення заходу, буквально втікши від жителів Слов'янська.

"Чому він не може відповісти на ці питання? Нехай встане і відповість. Ганьба! Ганьба!"- кричали городяни.

