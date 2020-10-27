У Росії назвали нібито єдиний сценарій завершення війни на Донбасі

Зокрема, в Росії заявили, що немає інших рішень для врегулювання військового конфлікту на Донбасі, крім як Мінські угоди. Інших додаткових варіантів та зовнішніх ініціатив в Москві не бачать.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю хорватській газеті Večernji list.

Російський дипломат прокоментував ініціативу прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, який пропонував хорватський досвід мирної реінтеграції Дунайського регіону в якості моделі реінтеграції Донбасу в Україну.

"Щодо ситуації на сході України вже є безальтернативна основа мирного врегулювання – узгоджений у лютому 2015 року Мінський "Комплекс заходів". Зараз просто необхідно виконати в повному обсязі те, про що сторони домовилися більше п'яти років тому в ході багатогодинного дипломатичного марафону. Потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах не бачимо", - вважає глава МЗС РФ.

Також раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на санкції ЄС проти Росії і пригрозив Європі заявивши, що "Росія не залишить без уваги" нові обмеження.

Крім того, він згадав про зроблені навесні спроби Кремля умовити провідні світові держави зняти санкції, введені проти РФ у зв'язку з агресивною політикою Росії.

Нагадаємо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.

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