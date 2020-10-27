В России назвали якобы единственный сценарий завершения войны на Донбассе
В частности, в России заявили, что нет других решений для урегулирования военного конфликта на Донбассе, кроме как минские соглашения. Других вариантов дополнительных и внешних инициатив в Москве не видят.
Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.
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Российский дипломат прокомментировал инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который предлагал хорватский опыт мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украину.
"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", – полагает глава МИД РФ.
Также ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на санкции ЕС против России и пригрозил Европе заявив, что "Россия не оставит без внимания" новые ограничения.
Кроме того, он вспомнил о предпринятых весной попытках Кремля уговорить ведущие мировые державы снять санкции, введенные против РФ в связи с агрессивной политикой России.
Напомним, Лавров проговорился об интересе России в белорусских протестах.