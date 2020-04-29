Бывший разведчик из КГБ Юрий Швец рассказал, что президента России Владимира Путина отстранят

Как сообщает Politeka.net, в Кремле началась ожесточенная борьба за власть, которая скоро достигнет апогея. Об этом аналитик рассказал изданию "Гордон".

"Судя по всему, у Путина действительно серьезные проблемы со здоровьем и скоро он нас покинет. В этой связи полным ходом развернулась борьба за власть в Кремле. Определились два клана: с одной стороны, Путин и редеющая группа его сторонников; с другой – "преемники", представленные руководителями так называемых силовиков", - заявил Юрий Швец.

По его словам, одной из главных проблем для Путина стала сделка с ОПЕК по ограничению добычи нефти, которую Россия сорвала. Несмотря на попытки выгородить президента, в Кремле считают виновным именно Владимира Путина.

"Понимая, что его сливают, Путин бросается за помощью к президенту США Дональду Трампу. За последние две недели он проводит четыре телефонных разговора с хозяином Белого дома", - отметил экс-разведчик.

Он добавил, что Путин просит у своего американского коллеги отмены санкций и поддержки цен на нефть. Одновременно с этим глава МИД Сергей Лавров продвигает в ООН резолюцию как раз таки для снятия санкций на фоне кризиса.

Вдобавок, появилась информация о вывозе золота из России. По словам Юрия Швеца, такие схемы устраивают за пару месяцев до значимых событий: "Это почти аксиома: перед каждыми серьезными переменами в Кремле происходит тайный вывоз золотовалютных запасов из РФ". По данным экс-разведчика, 26 марта из Москвы в Лондон были ввезены слитки золота на сумму более 2 миллиардов рублей.

Как сообщает Юрий Швец, еще одним звоночком стал арест генерала СБУ Валерия Шайтанова. Предполагается, что он удался благодаря информации, полученной ЦРУ из Москвы. Кроме того, появились данные о военной операции в Европе.

"Единственное объяснение утечек о силовой операции против стран Балтии – стремление показать, что Путин сошел с ума", - подчеркнул Юрий Швец и добавил, что Украине пора "расчехлить "джевелины" и провести пару учебных стрельб. Это должно произвести умиротворяющий эффект на кремлевских стратегов".

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