Глава МЗС РФ Сергій Лавров, який відомий своїми скандальними заявами, в черговий раз відзначився
Зокрема, він звинуватив білоруського опозиціонера Світлану Тихановську в тому, що вона нібито закликала силовиків до "зради Батьківщини".
Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу RTVI, а російські пропагандистські ресурси одразу його поширили.
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Лаврова розлютило, що Тихановська просила силовиків Білорусі не підкорятися Олександру Лукашенку, який є президентом сусідньої країни з 1994 року, а просила захищати власний народ і діяти в рамках закону. По суті Лавров звинуватив Тихановську в провокаціях силовиків та назвав її дії кримінальним злочином.
"Тихановська робить заяви, які викликають величезну кількість питань. Зокрема, вона говорила, що у неї викликає заклопотаність, коли Росія і Білорусь мають тісні відносини. Днями вона заявила, що закликає силовиків стати на бік закону. Це пряме запрошення до зради присяги і зради Батьківщини, за великим рахунком. Це, напевно, кримінальний злочин", - вважає Лавров.
Також раніше повідомлялося, що глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив про "український слід" в дистабілізації обстановки в Білорусі.
Про дві сотні екстремістів, натренованих на українській території, які приїхали "качати" сусідню країну, керівник МЗС РФ заявив після зустрічі з білоруським колегою Володимиром Макеєм.
Нагадаємо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.
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