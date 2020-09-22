Глава МЗС РФ Сергій Лавров, який відомий своїми скандальними заявами, в черговий раз відзначився

Зокрема, він звинуватив білоруського опозиціонера Світлану Тихановську в тому, що вона нібито закликала силовиків до "зради Батьківщини".

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу RTVI, а російські пропагандистські ресурси одразу його поширили.

Лаврова розлютило, що Тихановська просила силовиків Білорусі не підкорятися Олександру Лукашенку, який є президентом сусідньої країни з 1994 року, а просила захищати власний народ і діяти в рамках закону. По суті Лавров звинуватив Тихановську в провокаціях силовиків та назвав її дії кримінальним злочином.

"Тихановська робить заяви, які викликають величезну кількість питань. Зокрема, вона говорила, що у неї викликає заклопотаність, коли Росія і Білорусь мають тісні відносини. Днями вона заявила, що закликає силовиків стати на бік закону. Це пряме запрошення до зради присяги і зради Батьківщини, за великим рахунком. Це, напевно, кримінальний злочин", - вважає Лавров.

Також раніше повідомлялося, що глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив про "український слід" в дистабілізації обстановки в Білорусі.

Про дві сотні екстремістів, натренованих на українській території, які приїхали "качати" сусідню країну, керівник МЗС РФ заявив після зустрічі з білоруським колегою Володимиром Макеєм.

Нагадаємо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.

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