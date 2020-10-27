У заступників голови офісу президента Андрія Єрмака підтвердився "китайський" вірус

Як передає Politeka.net, про це повідомила одна з захворілих Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, на цей час її стан задовільний.

"Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID19. Попри те, що ми чітко дотримувалися всіх санітарних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною", - поділилася Юлія Ковалів.

Ще один випадок підтвердила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель у коментарі "УП".

"Двоє людей з офісу Президента-Юлія Ковалів та Андрій Смирнов – мають позитивні тести на COVID-19. Вони знаходяться на самоізоляції", - повідомила Мендель.

Нагадаємо, станом на ранок 27 жовтня в Україні вірус підтвердили у 6 677 осіб.

Всього за час пандемії в країні зафіксували захворюваність у 355 601 людини, серед них 20 843 дитини і 21 812 медпрацівників.

Раніше, дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський попередив українців про нове погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

За його прогнозами, різке зростання захворюваності відбудеться, швидше за все, з середини жовтня – з початком опалювального сезону.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.

Також Politeka писала, що Комаровський попередив українців про наслідки епідемії.



