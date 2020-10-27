У заступників голови офісу президента Андрія Єрмака підтвердився "китайський" вірус
Як передає Politeka.net, про це повідомила одна з захворілих Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, на цей час її стан задовільний.
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Ще один випадок підтвердила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель у коментарі "УП".
"Двоє людей з офісу Президента-Юлія Ковалів та Андрій Смирнов – мають позитивні тести на COVID-19. Вони знаходяться на самоізоляції", - повідомила Мендель.
Нагадаємо, станом на ранок 27 жовтня в Україні вірус підтвердили у 6 677 осіб.
Всього за час пандемії в країні зафіксували захворюваність у 355 601 людини, серед них 20 843 дитини і 21 812 медпрацівників.
Раніше, дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський попередив українців про нове погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
За його прогнозами, різке зростання захворюваності відбудеться, швидше за все, з середини жовтня – з початком опалювального сезону.
Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.
Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.
Також Politeka писала, що Комаровський попередив українців про наслідки епідемії.