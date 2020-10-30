Україна може повторити фінський успіх відмовившись від окупованих територій Донбасу
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Павло Казарін на своєму Telegram-каналі.
За його словами, українське суспільство любить ставити чужий досвід собі в приклад.
"Чи хочемо ми бути Фінляндією? Перемогла Радянський Союз, яка побудувала комфортне середовище, що створила одну з кращих освітніх систем в світі? Безумовно так. І ми згадуємо про те, як фінська армія перемогла червону, відстояла незалежність і вибила своє право на суверенітет", - зазначив він.
Казарін впевнений, що фінський сценарій для України – це законодавча відмова від окупованих територій.
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"Визнання їх частиною Росії. Евакуація та облаштування жителів Донбасу і Криму. Повернення країни в економічну орбіту Москви. Відмова від НАТО і ЄС. Кожен може приміряти його на себе і вирішити – чи готовий він заплатити цю ціну", - вважає журналіст.
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