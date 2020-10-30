Глава ТКГ в Мінських переговорах Леонід Кравчук розповів про нову умову, яку висунула РФ українській стороні



За його словами, на останній відеоконференції, яка проходила в середу, 28 жовтня.



"Виникло вже зовсім інше питання у наших опонентів, у Росії зокрема — потрібно знайти нові підходи і, як вони сказали, прийняти і розглянути рішення про нову систему або, як вони сказали, нові кроки, нову покрокову карту — як змінювати ситуацію протягом багатьох років вперед", - розповів Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Політик підкреслив, що цю пропозицію українська сторона обговорить і підготує свій план дій.

"Взяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, в якому вибудуємо наступні наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ, пані Грау, погодилася. На наступному засіданні, яке відбудеться, можливо, 11 листопада, ми вже розглянемо цей покроковий план дій, як будемо діяти у всіх сферах життя на Донбасі. Можливо, це головне для нас", - поділився Кравчук.

Раніше Кравчук заявив, що Росія не змінить своєї поведінки в переговорному процесі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі після проведення місцевих виборів в Україні.

"Росія не розблокує переговорний процес. Це точно. Ось 28 жовтня у нас відеоконференція. Вони не збираються йти на компроміс або на якісь розмови, де можна було б робити поступки назустріч",- запевнив політик.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу російсько-окупаційні війська "Л / ДНР" п'ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції бійців ВСУ. За даними штабу ООС, з гранатометів і стрілецької зброї були атаковані позиції сил ООС поблизу Водяного, в результаті чого двоє бійців ВСУ загинули.

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