Україна має новий план з врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 попередив перший президент і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, офіційний Київ готовий представити нову стратегію вже на наступній зустрічі "нормандської четвірки".

Кравчук стверджує, що зараз Україна в кращій переговорній ситуації, ніж раніше.

"Зараз українська сторона готує план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Його проект ми готові представити на ["нормандській"] зустрічі найближчим часом і подивитися на пропозиції всіх сторін", – заявив глава української делегації в ТКГ.

"Я переконаний, що ми рішення приймемо і будемо рухатися далі", – підкреслив Кравчук і додав, що в іншому випадку переговори сторін конфлікту продовжаться.

Раніше ми розповідали, що РФ не змінить своєї поведінки в переговорному процесі ТКГ.

Леонід Кравчук попереджав, що Москва чекає, що Україна піде на поступки.

"Росія не розблокує переговорний процес. Це точно. Ось 28 жовтня у нас відеоконференція. Вони не збираються йти на компроміс або на якісь розмови, де можна було б робити поступки назустріч",-заявляв раніше перший президент.

Нагадавши, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.