"Чи хвилюють мене результати президентських виборів у США? Безумовно, так. У першу чергу, тому що нам, українцям, на цьому етапі державотворення і гібридної агресіі Московської імперії проти нашої держави, потрібні потужні союзники. А США є першим гравцем на сучасній геополітичній шахівниці", - наголосив Ярош.

Політик зазначив, що йому особисто не подобається багато того, що відбувається у Штатах - зокрема, "лівацький бунт".

"Мені, особисто, дуже не подобається багато чого, що відбувається у Штатах. Їх сатанинський лівацький бунт експортується по всій планеті та досягає і моєі рідноі України... Але я, як християнин, прекрасно розумію, що все у руках Бога і він дав нам можливість обирати між добром і злом. Та зобов’язав боротися за свою Правду. Боротися за право бути Людиною, а не бидлом; бути Українцями, а не імперськими мало- чи новоросійськими підстилками Кремля; передавати своїм дітям, онукам і правнукам добро та розвиток, а не збоченство, виродження та деградацію..." - написав Ярош.