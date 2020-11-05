Вибори президента США для України є важливими, адже нашій державі потрібні потужні союзники в умовах російської агресії
"Чи хвилюють мене результати президентських виборів у США? Безумовно, так. У першу чергу, тому що нам, українцям, на цьому етапі державотворення і гібридної агресіі Московської імперії проти нашої держави, потрібні потужні союзники. А США є першим гравцем на сучасній геополітичній шахівниці", - наголосив Ярош.
Політик зазначив, що йому особисто не подобається багато того, що відбувається у Штатах - зокрема, "лівацький бунт".
"Мені, особисто, дуже не подобається багато чого, що відбувається у Штатах. Їх сатанинський лівацький бунт експортується по всій планеті та досягає і моєі рідноі України... Але я, як християнин, прекрасно розумію, що все у руках Бога і він дав нам можливість обирати між добром і злом. Та зобов’язав боротися за свою Правду. Боротися за право бути Людиною, а не бидлом; бути Українцями, а не імперськими мало- чи новоросійськими підстилками Кремля; передавати своїм дітям, онукам і правнукам добро та розвиток, а не збоченство, виродження та деградацію..." - написав Ярош.
На тлі цього, за словами політика, для українців результати виборів у США є важливими, однак головне - щоб "перемогла Україна".
"Тому, справді, для нас, українців, дуже важливі результати виборів у США. Але, незважаючи на те, хто виграє - Трамп чи Байден, головне, щоб Україна перемогла. А це - цілком в наших, українських руках", - додав він.
Нагадаємо, новий курс долара після виборів у США: українців вразили прогнозом, " цей результат вже в ціні...".
Як повідомляла Politeka, звудка Путіна опинилася в руках американців, крах режиму не за горами: "все вирішиться...".
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