"План спільних кроків" наданий українською стороною в ТКГ може запустити розпад України

Таку думку озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков у коментарі "Главреду".

За його словами, таким чином Леонід Кравчук і Офіс президента намагаються показати хоч якісь результати щодо врегулювання ситуації на Донбасі.



В той самий час експерт упевнений, що ніякої "зради" в документі не буде, хоч і є деякі нюанси.

За його словами, однією з небезпек є можливе проведення виборів навесні 2021 року на території ОРДЛО.

"До влади в ОРДЛО потраплять сепаратисти, але помірні – бойовики начебто загиблих "моторол" навряд чи пройдуть. Хоча і помірні можуть розповідати про необхідність приєднання до Росії... Ті, що стріляли з автоматів, не пройдуть, а ті, що "стріляли" словом – виявляться при владі", - упевнений Кочетков.



Експерт підкреслив, що такий сценарій створить в Україні передумови для розпаду держави на дві частини: правобережну і лівобережну.

Нагадаємо, Леонід Кравчук висловив упевненість в тому, що після повернення контролю над кордоном Донбасу можна буде повернути нормальне життя на нині окупованих територіях.

Згідно з документом, також планується вирішити питання про покарання для бойовиків, прийнявши відповідний закон у Верховній Раді.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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