А як ви сприйняли новину про захворювання президента?

Президент України Володимир Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі



Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави розмістив на офіційному Telegram-каналі.

За словами президента, це "безсовісні люди, яким зло обов'язково повернеться".

"...З іншого боку, бачу і те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові «експерти» від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов'язково і стократно", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що хвороба не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.

"Сподіваюся, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Тому що ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб'єктів, які зовсім втратили людські якості", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 9 листопада президент отримав позитивний тест на китайський вірус. Глава держави почуває себе добре і продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.