Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков уник конкретної відповіді на запитання про російських миротворців на Донбасі

Під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про миротворчий контингент на сході України, спікер Путіна відповів ухильно, передає Politeka.net з посиланням на російські інформагентства.

"Москва не хотіла б, щоб десь велися бойові дії, щоб доводилося вдаватися до такого інструменту (як введення миротворців), ось чого хотіла б Москва",–сказав він.

Відзначимо, що на цій же прес-конференції Пєсков заявив, що ніяких домовленостей про спільну миротворчу місію Туреччини і Росії в Нагірному Карабасі не було. Такі слова російського чиновника не на жарт розлютили президента Туреччини Реджепа Ердогана, який нагадав про те, що його країна спільно з РФ братиме участь у миротворчих силах у регіоні і контролюватиме виконання угоди по Нагірному Карабаху.

Ердоган підкреслив, що протокол щодо створення турецько-російського центру з контролю і моніторингу режиму припинення вогню регіоні вже підписаний.

"Цей центр буде створений на звільнених від окупації територіях Азербайджану. Тим самим, де-факто і де-юре завершується 28-річна окупація азербайджанських земель, у тому числі Нагірного Карабаху", – цитують ЗМІ слова турецького лідера.

Тим часом відомий український журналіст Віталій Портников не виключає, що Росія може повторити відпрацьований в Карабасі сценарій з миротворцями і постаратися те ж зробити на Донбасі.

""Прямі переговори" зі своїми маріонетками і російськими "миротворцями" на Донбасі. Або – нова війна і російські "миротворці". Важливо, щоб російську роль «покровителя» Донбасу було закріплено, і щоб Росія тримала Україну за горло - так, як вона зараз буде тримати Вірменію і Азербайджан", – пише Портников у себе в телеграм-каналі.

Нагадаємо, вірменський військовий вилаявся на російських "миротворців".

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