Карантин вихідного дня призведе до руйнування бізнесу, а також падіння експорту та імпорту

Народний депутат від Партії "Слуга народу" Ірина Верещук в інтерв'ю "Politeka Online" розповіла про те, що вона думає про введення карантину вихідного дня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Верещук розповіла, яке рішення буде краще для нашої країни: введення карантину вихідного дня або ж повний локдаун на два тижні, про який також дуже часто говорять останнім часом.

"Я точно не за карантин вихідного дня, тому що це дійсно виглядає так, як лікувати зараження або сепсис подорожником. Будь-яке метро приймає більше людей на добу, ніж всі ресторани Києва у вихідні", - підкреслила Ірина Верещук.

Крім того, український політик прокоментувала і питання з локдауном, підкресливши, що він жодним чином не допоможе. За її словами, підприємці просто намагаються вижити сьогодні, щоб утримати людей і робочі місця.

"Я не згодна, що повний локдаун на два тижні виправить ситуацію. Хто підрахував збитки і чи зможемо ми компенсувати ці збитки? Перша хвиля показала, що ми не змогли компенсувати збитки", - зазначила народний депутат.

Вона підкреслила, що введення повного локдауну на території нашої країни має на увазі під собою закриття метрополітену і зупинку всієї держави.

"Чи не призведе це до просто руйнування навіть тих слабких економічних паростків, відновлення яких почалося останні 2 місяці? Я в це не вірю. Ми бачимо падіння промисловості, ми бачимо падіння всього: і експорту та імпорту. У нас величезні проблеми", - попередила українську владу депутат.

На думку Ірини Верещук, повний локдаун можуть собі тільки дозволити Франція або Німеччина, але в Україні поки таке зробити неможливо.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Романенко вважає, що карантин вихідного дня не має сенсу.

Як повідомляла Politeka, в Україні вирішили запровадити спеціальний час обслуговування пенсіонерів.

Також Politeka писала, що в Україні з 14 листопада 2020 року вводиться карантин вихідного дня.