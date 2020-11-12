В Україні потрібно ввести президентську форму правління
Як передає Politeka.net, з такою пропозицією виступив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в інтерв'ю "Радіо свобода"(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За його словами, за нинішньої політичної системи в Україні немає сильних ідеологічних партій.
"У нас виходить якийсь дуалізм: прем'єр-міністр, який має широкі повноваження і президент. Це не завжди забезпечує ефективне функціонування держави. Ментально і історично люди потребують лідера", - заявив Веніславський.
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За його словами, ідеальною формою правління я в країні буде двопалатна система.
"Будь-який президент, яких обирається, гірше попереднього. Він наводить таких виродків, яких у цій країні ще ніхто не бачив. Вони все більш голодні, жадібні, кримінальні і противні. Думаю потрібно просто двома палатами обирати президента країни", - пояснив експерт.
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