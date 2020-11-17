У Києві біля Верховної Ради проходить масштабний протест, в ході якого сталися сутички
Зокрема, як повідомляє Телеграм-канал Политика страны підприємці та активісти руху "SaveФОП" виступали проти законопроекту, який вводить обов'язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.
Поліція намагається зробити прохід для депутатів, але протестувальники не пропускають нікого.
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Протестувальники хочуть пропускати кожного нардепа лише після того як той присягнеться, що проголосує за закон про скасування обов'язкових касових апаратів з нового року.
Учасники акції також вимагають не вводити карантинні обмеження для малого та мікробізнесу, а також прийняти законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
З початку акції були помічені невеликі бійки, але поки без масових бійок і затримань.
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Працівники кінотеатрів, кафе і ресторанів в черговий раз вийшли на вулицю з вимогою не вводити обмеження.
Як повідомили в поліції, зібралося близько 500 осіб. Протестувальники збираються йти до ГУ поліції з протестом проти штрафів.
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