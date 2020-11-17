У Києві біля Верховної Ради проходить масштабний протест, в ході якого сталися сутички

Зокрема, як повідомляє Телеграм-канал Политика страны підприємці та активісти руху "SaveФОП" виступали проти законопроекту, який вводить обов'язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Поліція намагається зробити прохід для депутатів, але протестувальники не пропускають нікого.

Протестувальники хочуть пропускати кожного нардепа лише після того як той присягнеться, що проголосує за закон про скасування обов'язкових касових апаратів з нового року.

Учасники акції також вимагають не вводити карантинні обмеження для малого та мікробізнесу, а також прийняти законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

З початку акції були помічені невеликі бійки, але поки без масових бійок і затримань.

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Працівники кінотеатрів, кафе і ресторанів в черговий раз вийшли на вулицю з вимогою не вводити обмеження.

Як повідомили в поліції, зібралося близько 500 осіб. Протестувальники збираються йти до ГУ поліції з протестом проти штрафів.

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