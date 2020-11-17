Режисер Олег Сенцов висловився про вибори в США і Молдові, але нарвався на критику





Як передає Politeka.net , колишній в'язень Кремля опублікував пост на своїй сторінці в Facebook.

"Дуже приємно, що і в США, і в Молдові громадяни змогли вибрати собі адекватних керівників. Може колись таке щастя не омине і українську землю", - йдеться в повідомленні режисера.

У коментарях під постом режисера українці побачили в його словах критику в бік президента Володимира Зеленського.



"Був кращої думки про тебе", "Дуже неприємно читати такі відгуки про радість інших, а у себе вдома, як херня. Розчарування. Слідом за Надею повернувся з в'язниці і відчув себе героєм. Фу .... пам'ятаю як переживала, раділа звільненню Незламного героя України .... а воно г*вно", "А давайте тебе назад літаком відправимо в Москву. Щоб ти згадав який саме президент тебе сюди привіз", "Який ти незграбний! Навіщо гроші взяв на кіно в поганій владі? Або гроші не пахнуть?",- писали в мережі.