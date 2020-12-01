Влада довела країну до зубожіння та ніяк не підтримує українців під час кризи

Про це у своєму Facebook повідомив нардеп Сергій Шахов.

За його словами, непрофесіоналізм влади із навіженою швидкістю штовхає державу в прірву.

"Шановні депутати, ви взагалі чуєте людей? Поки наші європейські сусіди підтримують бізнес, в Україні влада вбиває ФОПів.Ви довели країну до точки зубожіння. Сьогодні вже немає коштів, щоб оплатити ключові соціальні статті. Зупиніться, бо ваш непрофесіоналізм із навіженою швидкістю штовхає державу в прірву!", - зазначив Сергій Шахов у своєму Facebook.

Народний депутат також опублікував відео зі своїм виступом у Верховній Раді, коли він намагався "достукатися" до непрофесійної влади.

"Ми вимагаємо негайно відсторонити від посади голову військово-цивільної адміністрації, який живцем спалив людей, який наніс урон Луганській області у 22 млрд гривень. Ми вимагаємо відсторонити міністра енергетики, відсторонити міністра охорони здоров'я, який довів за півроку таку ситуацію у країні. Який не розбудовує сьогодні те, що нам дають наші партнери... Ковідний фонд сьогодні знищений та розграблений, вимагаємо негайного виконання цих дій", - емоційно резюмував Сергій Шахов, виступаючи з трибуни Парламенту.

Нагадаємо, Сергій Шахов прокоментував скандальне рішення КСУ

Як повідомляла Politeka, Сергій Шахов заявив, що центральна влада повинна платити киянам за незручність.

Також Politeka писала, що Шахов подякував Зеленському за плагіат про вільну економічну зону на Донбасі.