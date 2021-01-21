Новий президент США Джозеф Байден через кілька годин після інавгурації підписав 15 перших указів

Зокрема, Байден почав підписувати адміністративні акти, спрямовані на боротьбу з пандемією, зміною клімату, расовою нерівністю та імміграцією, передає Reuters.

Так, була скасована заборона на в'їзд в США для громадян з ряду мусульманських країн, введена його попередником Дональдом Трампом.

"Ми повинні покласти край цій негромадянській війні", - заявив Байден.

У тому числі новий президент припинив дію правових підстав для зведення стіни на кордоні з Мексикою.

Крім того, Байден ініціював повернення США в ВООЗ та Паризьку угоду по клімату.

У числі інших підписаних указів - документ, що зобов'язує носити захисні маски на території федеральних установ протягом найближчих 100 днів. Ще один указ стосується скасування дозволу на будівництво трубопроводу Keystone XL для постачання нафти з Канади.

Всі ці укази не вимагають схвалення Конгресу.

Нагадаємо, інавгурація Байдена відбулася 20 січня. У своїй промові він назвав цей день "днем Америки та демократії". Байден пообіцяв бути президентом для всіх американців, примирити розколоте суспільство і подолати політичні розбіжності, а також виправити відносини з союзниками США.

До речі, Трамп відмовився взяти участь у церемонії і полетів у свою резиденцію в штаті Флорида.

Подію бурхливо обговорюють в Мережі: "Ах так, ось як повинен звучати президент"; "Дональд Трамп зник з місця злочину"; "у Джо Байдена був найбільший натовп на інавгурації за весь час!"

Нагадаємо, Трампу оголошено імпічмент, що буде далі: "Представляє актуальну загрозу для країни".

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