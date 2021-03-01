Политический консультант Петр Охотин в эфире программы «Романенко. Беседы» рассказал, грозит ли правительству отставка и как сегодняшние реалии на это могут повлиять.

Он рассказал, что раньше все считали, что с годовщиной назначения этого Кабмина произойдет и его замена. Многие начали предполагать, следующий займет должность премьера, а менее крупные политики нанимали экспертов, которые говорили, что именно они будут премьерами.

«Сейчас эти разговоры уложились, и я думаю, что единственное, что может сейчас привести к перемене в Кабмине - это или ситуация с вакцинацией, если она будет сорвана, или какие-то инсинуации вокруге массовых протестов», - считает Охотин.

Он отметил, что кроме протестов в поддержку активиста Стрененко, сейчас еще есть майдан ФОПов, который стоит и тлеет, как закладка, которую в любой момент можно вынять. Людей, стоящих за свои права, там немного, но при этом они стоят постоянно и в случае необходимости могут начать активность.

«Это такие потенциально опасные места, где власть может применить силу, если будет провокация со стороны протестующих, или просто по глупости, что тоже часто бывает. И тогда все будет иначе», - говорит Охотин.

Он также напомнил, что у нынешнего президента нет собственного канала, поэтому он его положение напрямую зависит от того, как будут высветлять события каналы олигархов.

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