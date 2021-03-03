Україна була головним болем і для експрезидента США Дональда Трампа, і для президента США Джо Байдена, оскільки тут намагалися організувати політичний скандал.

Про це сказав політтехнолог Максим Карижський у програмі “Романенко Бесіди” .

"Україна була головним болем і для Байдена (і для Трампа - ред.). Насправді. Тому що як це: якісь люди приїжджають до Києва, зустрічаються тут з людьми для того, щоб організувати кампанію, щоб організувати політичний скандал, в центрі якого буде Байден... Можливість взагалі того, що такі речі можуть тут відбуватися, і що ось такий запах тягнеться до кабінетів Вашингтона з України, ось цей запах таких скандалів незрозумілих, він просто в буквальному сенсі перетворив, зробив згадку нашої країни токсичною. Якщо людина з України - боже мій", - сказав Максим Карижський.

Він зазначив, що люди реально боялися зустрічатися з делегаціями, яких переводили лобістські компанії.

"Дуже уважно вивчають досьє по кожній людині, яку переводили. Лякалися через досьє людей, яких намагалися переводити. Тобто, осад залишився дуже сильний. Щоб на тлі цього осаду перейти до конструктиву - ну, напевно, треба починати з питання все-таки про те, а в чому самі США бачать свої інтереси в стратегічному партнерстві з Україною... Потрібно щоб декларації українських лідерів збігалися з їх реальними діями в Україні. Тому що люди в інших країнах же за цим дуже стежать. Але якщо людина бреше у себе в країні, говорить одне, а робить інше, то які підстави вважати, що вона з цією країною буде вести себе по іншому", - підкреслив політтехнолог.

За його словами, потрібно змінити підхід до внутрішньої політики.

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