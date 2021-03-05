Політолог Тарас Загородній в своєму блозі розповів, що в Україні відбулася справжня революція - була введена сенсорна кнопка, яка повинна покласти край «кнопкодавству» українських депутатів.

«Сьогодні поговоримо про революцію, яка непомітно для багатьох сталася в Україні, а саме у Верховній Раді була нарешті введена сенсорна кнопка, яка дозволить виключити голосування за іншого депутата», - каже політолог.

Він розповів, що ця історія триває вже близько 13 років: десь в 2008 році була презентована технологія, яка дозволяє уникнути голосування за іншого депутата. Але протягом цих 13 років парламентарі не приходили до того, щоб ввести сенсорну кнопку.

«Це дозволяло проводити багато дуже спірних законопроектів, породило таке явище в нашому парламенті, як «піаністи», коли один міг проголосувати за багатьох, деякі майстри примудрялися за 15 осіб проголосувати, за 20 і так далі. Звичайно ж, це породжувало дуже багато презирства, в першу чергу, з боку парламентарів інших країн», - розповів Загородній.

Він каже, що введення сенсорної кнопки - це прорив для українського парламентаризму і в дійсності не потрібно було вести ніяких кримінальних переслідувань за «кнопкодавство».

«Так ось нарешті ця кнопка введена в дію, нарешті цей парламент запровадив цю тиху революцію. Іде ціла епоха і це - великий-великий позитив», - зазначає політолог.

Раніше Загородній заявив, що центральна влада намагається наступати на місцеве самоврядування.

Раніше Politeka повідомляла, що Томенко розповів, як депутати 13 років обманювали українців при голосуванні.