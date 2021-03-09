Політолог Андрій Єрмолаєв в програмі «Романенко. Беседы» розповів про найпоширеніші помилки молодих підприємців.

«У бізнесі дуже добре проявляється, коли молоді підприємці тягнуться і починають брати участь в різноманітних дуже популярних бізнес-форумах, школах... І раптом виявляється, що ази знання фондового ринку, сучасної бухгалтерії, програмного забезпечення, інвестиційного законодавства – це знання важливі, але все-таки вони відходять на другий план на ряду з проблемами психологічної мотивації, формування креативної частини колективу, якимись особистими стратегіями, пов'язаними з самореалізацією. Тобто проблеми за межами чисто бізнесу, вигоди і прибутку», - говорить експерт.

Він також пояснив, чому Україні важливо привласнити і переосмислити історію ХХ століття.

«Молода Україна 20-річної давності, до потрясінь на Майданах, зіткнулася з проблемою, невирішеною досі. На відміну від багатьох наших сусідів, ми не вирішили для себе проблему нашої повноцінної історичної пам'яті. Ми не присвоїли і не переосмислили ХХ століття, яке, власне, створювало нас. А не присвоєне ХХ століття нам зараз мстить – вилазить різноманітними проблемами, конфліктами», - заявив Єрмолаєв.

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