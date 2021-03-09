Чи справді для США у зовнішній політиці головне - не допустити альянсу між РФ і Китаєм, і по можливості залучити Росію на свою сторону?

На це питання в програмі «Романенко. Бесіди» відповідає експерт Українського Інституту Майбутнього Ілія Куса.

«У цьому контексті американцям немає сенсу боротися з Росією - принаймні, боротися в нашому розумінні. Сполученим Штатам не потрібно скидати Путіна. Навіщо його скидати? Навпаки, Путін дуже зручний для США. Він для них вже передбачуваний, його розуміють. Він давно стоїть при владі, і багато хто в США мають з ним особистий канал комунікацій», - розповідає Куса.

За його словами, у цієї країни така ж проблема з Росією, як з Іраном, Венесуелою, Північною Кореєю і багатьма іншими державами - відсутність альтернативи. Якщо скидати Путіна - то, по-перше, навіщо, а по-друге, ким його замінити? Такий захід повністю не виключають, але залишають для самого крайнього випадку.

«Якщо в Вашингтоні вирішать, що Росія пішла на зближення з Китаєм, а для них це є смертельною загрозою - США можуть зважитися на такий крок, наприклад, розхитати ситуацію в Росії. Привід завжди можна знайти. Але це дійсно крайній захід», - підсумовує експерт.

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Раніше, як повідомляє Politeka, Ілля Куса пояснив, яких наслідків варто чекати Україні від приходу до влади Джо Байдена.

Також він допустив можливість швидкого відсторонення від влади Володимира Путіна.