Національний енергетичний регулятор НКРЕКП перетворився в прислугу для окремих олігархів, які прагнуть отримувати електроенергію на свої електрометалургійні та феросплавні підприємства за безцінь.
Про це заявила народний депутат («Слуга Народу») Людмила Буймістер.
«НКРЕКП — остаточно перетворилася в прислугу олігархів. Олігархів, які прагнуть за безцінь отримувати електроенергію для своїх підприємств і яким байдуже на енергетичну безпеку країни, на десятки тисяч робочих місць, на війну з Росією і на інтеграцію з ЄС», - заявила Буймістер.
Вона зазначила, що регулятор відверто став на сторону одного конкретного олігарха «з інтересами в феросплавному електрометалургійному бізнесі».
«З моменту призначення сьогоднішнього складу НКРЕКП їх ідеєю-фікс було, аби 5 заводів однієї людини могли купувати електричну енергію дешевше ніж всі решта в цій країні. Для цього відкрили імпорт з Росії, для цього ледь не обанкротили Енергоатом і обманули міжнародних інвесторів», - зазначила нардеп.
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Сліпе виконання регулятором забаганок олігарха призвело до мільярдних збитків державних енергетичних компаній.
«Чинний склад НКРЕКП увійде в історію країни як найбільш непрофесійний регулятор, що за 1 рік умудрився умертвити енергетичний комплекс держави», - додала нардеп.
Вона також закликала РНБО втрутитися в ситуацію і врятувати енергетику від «прислужників олігархів в НКРЕКП».